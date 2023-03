Wereldrecord en goud Nafi Thiam is... nul euro waard

ATLETIEKNul euro, dat is wat de Europese atletiekfederatie aan premies uitbetaalt voor goud of voor een wereldrecord op het EK indoor. Nafi Thiam kan zo fluiten naar een stevige jackpot. Al een geluk dat ze nog op haar persoonlijke sponsors kan rekenen voor een financiële bonus.

Stel dat Nafi Thiam het wereldrecord niet gisteren op het EK indoor maar over een jaar op het WK indoor had gebroken, dat had mèèr dan een slok op de borrel gescheeld. World Athletics, dat de WK’s organiseert, deelt namelijk wel premies uit voor medailles en records - met dank aan hun sponsors. Voor goud reiken ze 70.000 dollar (65.000 euro) uit, voor een wereldrecord komt daar nog eens een extraatje van maar liefst 100.000 dollar (94.000 euro) bij. In totaal had Thiam er dus een kleine 160.000 euro aan kunnen verdienen.

Maar records komen niet op bestelling. Als de kans zich aandient, moet je ze grijpen en dat is wat Thiam gisterenavond in Istanboel dan ook deed. Ze ging voor het wereldrecord zodra ze voelde dat het erin zat. Ze sloot de avond af met 5.055 punten, 42 meer dan het oude wereldrecord uit 2012. Hosanna en hoera op alle banken en ook European Athletics (EA), dat het EK inrichtte, juichte gretig mee. Maar in de portefeuille tasten om hun atleten te belonen voor het succes, dat doen ze niet.

Loon naar werken

De premies voor een medaille: nul euro. De premie voor een Europees of wereldrecord: nul euro. Opgeteld: nul euro. Dat is wat Nafi Thiam mag ophalen, plus dan nog haar gouden medaille vanavond natuurlijk. De Naamse zal u wel vertellen dat ze niet aan atletiek is begonnen voor het geld, maar als voltijds profsporter lijkt loon naar werken wel op z'n plek. Tijd dat European Athletics daar wat aan doet. Zelfs kleinere sportfederaties zijn in staat om hun atleten op z'n minst een bescheiden premie uit te betalen.

Nu zal Nafi Thiam er geen boterham minder voor moeten eten. Ze ligt onder contract bij topmerken zoals Nike, Red Bull, Richard Mille, Polestar en AXA en in die persoonlijke partnerships werden wel de nodige premies voorzien voor medailles en records. Zo houdt de olympische, wereld- en Europees kampioene toch nog over aan haar fenomenale prestatie van gisteren.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © AFP