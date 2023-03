“Weet je wat ík schandalig vind? De prijzen voor de olympische tickets”: Nafi Thiam over geld en gezondheid na haar straf EK indoor

EK ATLETIEK “Ik heb zo hard gewerkt om eindelijk in een EK-finale te staan”: Dylan Borlée uitgelaten na kwalifica­tie voor finale 400m, broer Kevin hoopt fit te raken voor Tornados

Dylan Borlée had gelukkig niet opgemerkt hoe z’n oudere broer Kevin in de halve finale net voor hem met een blessure was uitgevallen: het had hem anders misschien uit zijn concentratie gehaald. En die had hij nodig om op z'n 29ste ein-de-lijk een individuele finale op een EK te halen. Kevin Borlée hoopt alsnog fit te raken voor de Belgian Tornados.