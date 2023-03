“Vroeger maakte het niets uit of ik nu goed of slecht liep, want niemand kende me, maar dat is nu veranderd”: Delphine Nkansa wil knallen op 60m op EK indoor

ATLETIEKZe is tegenwoordig niet meer de snelste van ‘t land - Rani Rosius nam op het BK indoor de pole position weer over op de 60m - maar daar zou op het EK indoor wel eens verandering in kunnen komen. In Istanboel zal Delphine Nkansa (21) vandaag beter uitgerust aan de start staan nu ze haar neus weer uit de rechtenboeken kon halen.

Delphine Nkansa en Rani Rosius zijn elkaar waard. Niet alleen als guitige lachebekjes, die op de koop toe de kamer delen in Istanboel, maar ook op de piste. Buiten is het voorlopig Nkansa die op de 100m de snelste is (11.26) maar op de 60m indoor moest de Naamse recent haar kroon afstaan aan Rosius, die op het BK indoor naar 7.20 knalde, een honderdste van een seconde sneller dan het persoonlijk record van Nkansa.

Maar die had in Gent wel een valabele uitleg voor haar jour sans: ze was uitgeput na een week lang van ‘s ochtends tot 's avonds op de universiteitsbanken te slijten. Want faciliteiten krijgt Nkansa niet bij UPEC,een universiteit gelegen in Parijs-Créteil waar ze rechten studeert. Ze is aan haar derde jaar bachelor toe. “Over een jaar ga ik me specialiseren. Ofwel in strafrecht ofwel in internationaal recht. Daar moet ik nog eens over nadenken.”

Volledig scherm © BELGA

Het maakte dat Nkansa soms trainde tot halfecht 's avonds. Niet bevorderlijk voor haar fysieke conditie. “Het is lastig om op je beste te presteren als je niet kan recupereren,” zegt ze. “Ik mag wel lessen missen, maar ik moet dat later dan wel inhalen. Ik kijk dus al uit naar mei wanneer de examens gedaan zijn.” Zodat ze zich ook kan klaarstomen voor het EK beloften dat half juli in het Finse Espoo op de kalender staat. Dat is voor de prille twintiger het voornaamste doel dit jaar, méér dan het WK in Boedapest. “Dit EK indoor dient vooral voor mij om ervaring op te doen. Ik ga me hier geen druk opleggen.”

En toch. Haar coach acht Nkansa in staat om de finale te halen. Niet onmogelijk want ze heeft de negende tijd van alle deelneemsters en er is plek voor acht finalisten. “Ik ga zeker alles geven maar ik wil vooral mijn persoonlijk record verbeteren,” sust ze. “Als ik de finale niet haal én mijn PR niet scherper stel, dan ga ik niet content zijn. Ik weet ook wel dat mijn statuut intussen veranderd is. En dat jaagt me wel een beetje angst aan want ik wil het graag goed doen. Vroeger maakte het niets uit of ik nu goed of slecht liep, want niemand kende me, maar dat is nu veranderd.”

Volledig scherm © Photo News

Het was op het BK atletiek in Gentbrugge dat Delphine Nkansa plots, uit het niets, van zich deed spreken. Ze won de nationale titel voor Rosius en sleepte zo meteen ook een ticket voor het EK atletiek in München uit de brand. Daar bereikte ze de halve finales op de 100m en de finale van de 4x100m met de Belgian Rockets. En dan te denken dat Nkansa niet eens wist dat ze voor België kon uitkomen. “Ik woonde in Portugal (waar haar vader een job had, red.) en studeerde in Parijs maar ik dacht dat ik in België moest gedomicileerd moest zijn om in aanmerking te komen voor een selectie. Tot Mariam Oulare (ook spurtster bij de Rockets, red.) me vertelde dat het volstond om me bij een Belgische club aan te sluiten. Er zijn mensen die denken dat ik me liet naturaliseren maar dat klopt dus niet. Bijna al mijn familie woont in België.”

Volledig scherm © BELGA