Vier Belgische blikvangers op zoek naar medaille: primeur voor Queen Nafi, money time voor Kimeli

1. Nafi Thiam (zevenkamp)

Nafi Thiam betreedt op het EK in München onbekend terrein: voor het eerst in haar carrière zal ze op één maand tijd twee heptatlons afwerken. In het verleden zat daar altijd minstens twee maanden tussen. De eerste zevenkamp, midden juli op het WK, bracht ze alvast tot een goed einde: in Eugene greep ze haar tweede wereldtitel. In München is de 27-jarige olympische kampioene titelverdediger en mag ze zich opnieuw aan stevige concurrentie verwachten van de Nederlandse Anouk Vetter. Uitkijken is het ook naar Noor Vidts: kan de Vilvoordse, na haar zilver op het EK indoor en haar vijfde plek op het WK, haar eerste EK-podium halen?

2. Belgian Tornados (4x400m)

Wie brons kan winnen op een WK, die kan ook een medaille winnen op een EK: wees dus gerust dat de Belgian Tornados tot het uiterste zullen gaan om hun titel van 2018 op de 4x400m te verlengen. In München gaan de Tornados voor hun 30ste finale en 16de medaille op een kampioenschap: onverzadigbaar zijn ze. Opsteker overigens: Jonathan Borlée is van z'n hamstringblessure verlost en is weer van de partij. Ook de Belgian Cheetahs kunnen zich verheugen op de rentree van hun snelste atlete op de 400m: Cynthia Bolingo raakte net op tijd fit en klaar. Een medaille is het doel, zeker na hun zesde plek op het WK, zonder Bolingo.

3. Ben Broeders (polsstokspringen)

Toegegeven, de nationale recordhouder laat het op kampioenschappen helaas wat afweten maar wie 5m85 kan springen, is en blijft een kandidaat voor het podium. In Tokio haalde Ben Broeders de olympische finale niet, op het WK vorige maand wél, maar met een elfde plek (5m70) stelde hij toch wat teleur, zeker na z’n sterk seizoen waarin hij onder meer voor het eerst een Diamond League won. De 27-jarige Leuvenaar gaf intussen aan dat hij geregeld last heeft van migraine, wat hem ook op de Spelen en het WK parten speelde. Hopelijk blijft hem die fysieke ellende in München wel bespaard.

4. Isaac Kimeli (5.000m en 10.000m)

Er staat voor Isaac Kimeli veel op het spel in München: niet alleen een mogelijke medaille maar ook z’n contract als elitesporter. Dat raakte hij vorig jaar kwijt, ook al rende de Belg van Keniaanse komaf uitgerekend in 2021 naar z’n allereerste medaille - weliswaar op het EK indoor (zilver op 3.000m10.000m ), wat minder woog in z’n beoordeling dan z’n olympische fiasco. Op de Spelen werd hij pas 18de op de 10.000m en op de 5.000m haalde hij de finale niet. Op het WK bewees de 28-jarige afstandsloper evenwel dat hij de vorm beet heeft (10de op de 10.000m). In München staat hij met de vierde tijd (13:04.72) op de 5.000m en met de zesde (27:22.70) op de 10.000m : tijd om te oogsten.

