Thiam begint vandaag aan Europese titelverdediging: voor welke uitdagingen staat ‘Queen Nafi’ nog in München?

EK ATLETIEKNafi Thiam blaast vrijdag 28 kaarsjes uit. De olympische en wereldkampioene kan zich de dag ervoor in München trakteren op Europees goud en zo een uitzonderlijk jaar in schoonheid afsluiten. Welke zeven uitdagingen stelt de heptatlon in het Olympiastadion ‘Queen Nafi’ nog?

1. Europese titel verlengen

Met 6.816 punten stelde Nafi Thiam vier jaar terug haar eerste Europese titel veilig. In München kan ze donderdag haar tweede EK-goud bemachtigen en zo even goed doen als Sabine Braun (1990 en 1994), Carolina Klüft (2002 en 2006) en Nana Djimou (2012 en 2014) - de enige drie atletes die in staat bleken om hun Europese heptatlontitel te verlengen.

Thiam: “Mijn palmares heeft me nooit beziggehouden. Ik begin niet aan een kampioenschap om de zoveelste medaille te winnen. Als dat je enige motivatie is, raak je volgens mij niet ver. Ik doe mee aan dit EK omdat ik graag in competitie uitkom, omdat ik van m’n sport en van atletiek houd. Ik train heel het jaar keihard om klaar te zijn voor een kampioenschap. Dus als ik de kans krijg, zoals nu, laat ik die niet schieten.”

2. Europees record verbeteren

Vijftien jaar houdt het Europese record van Carolina Klüft - 7.032 punten - al stand. Eén keer kwam Nafi Thiam in de buurt - 7.013 punten tijdens de Hypomeeting in Götzis - en ook tijdens het recente WK lag ze vijf proeven lang op recordschema. München zou wel eens het decor van een stevige stunt kunnen zijn.

Thiam: “Het voordeel is dat ik mijn voornaamste doel - goud op het WK - al heb bereikt. Dat laat me toe om eens ontspannen en zonder grote druk aan een kampioenschap te beginnen, wat niet veel voorkomt. Het is een beetje een nieuw gegeven voor mij - wie weet resulteert dat in een verrassing. Ik was altijd al performanter zonder druk, zoals op de Spelen in Rio. Mààr: ik heb wel al een zevenkamp in de benen. Afwachten wat dat geeft.”

3. Twee zevenkampen in één maand afronden

Thiam reikt het zelf aan: het is pas dertig dagen geleden dat ze in Eugene (VS) haar heptatlon tot een goed einde bracht. Dat is meteen ook de reden waarom ze lang wachtte om definitief toe te zeggen voor het EK. In 2013 zaten er maar 24 dagen tussen haar zevenkamp op het EK voor junioren (goud met 6.298 punten) en het WK in Moskou (14de met 6.070 ptn): een voltreffer was dat dus niet.

Thiam: “Klopt, maar dat WK was eigenlijk niet gepland en ik had in 2013 niet hetzelfde statuut te verdedigen. Mijn doelen waren ook anders. Je kan dat dus niet vergelijken. Maar ik begeef me niet op onbekend terrein, hé. Ik heb toch al wat sterke prestaties geleverd dit seizoen. Ik heb het gevoel dat ik hersteld ben van het WK, nu nog kijken of mijn lichaam daar hetzelfde over denkt (lacht). Ik wilde gewoon voorzichtig zijn door zo laat te beslissen. Ik wilde op elk moment kunnen afzeggen als ik me niet oké voelde.”

4. Blessures vermijden

Thiam bleef de voorbije jaren niet gespaard van blessures. Vooral haar rug blijft kwetsbaar. In Tokio ondervond ze er hinder van en ook in het voorjaar bracht een rugletsel haar WK-deelname in gevaar. Het is hier afwachten in welke mate haar lichaam de inspanningen van het WK heeft verteerd. Maandag nog gaf wereldkampioen tienkamp Kevin Mayer al na één proef op omdat hij pijn had aan de adductoren.

Thiam: “In de tienkamp is de situatie anders. Op het WK begonnen ze nà ons maar op het EK beginnen ze voor ons - ze hadden een week minder tijd om te recupereren. Ik heb na het WK vooral mijn conditie onderhouden en tegelijk mijn lichaam toch voldoende proberen te sparen. Ik ben niet bang voor een blessure. Ik voel me goed. Mijn benadering is altijd dezelfde: als ik me voor een proef niet goed voel of meen dat ik me een blessure riskeer, dan stop ik ermee. Simpel.”

5. Decompressie vermijden

Thiam maakte al duidelijk waar het haar in 2022 om te doen was: wereldkampioene worden. Nu ze dat doel kan afvinken, is de vraag of ze even scherp en gemotiveerd zal aantreden op dit EK. Het is niet van moeten, zoals ze al aangaf.

Thiam: “Als ik al een ‘inzinking’ zou kennen, dan had ik dat meteen na het WK al meegemaakt en niet drie weken later. Als ik mentaal niet klaar zou zijn om een nieuw kampioenschap te beginnen, dan had ik dat op training ook wel gemerkt. Het feit dat ik hier sta, bewijst dat ik er zin in heb. Uiteraard is het niet vanzelfsprekend, en misschien zelf onmogelijk, om in topvorm te blijven maar ik denk niet dat ik er zo slecht aan toe zal zijn. Ik wil wat moois presteren, zonder dat in cijfers of getallen te vertalen.”

6. Zich amuseren

Want centen zijn er niet te verdienen op het EK. Op het WK kreeg Thiam nog een premie van 70.000 dollar van World Athletics voor haar wereldtitel, maar zo gul is European Athletics niet: ze betalen hun medaillewinnaars welgeteld nul euro uit. Alleen van haar sponsors mag de Naamse op een bonus rekenen. Gelukkig is er nog het Duitse publiek dat de atleten vurig zal aanmoedigen in het Olympiastadion.

Thiam: “Als het me om het geld te doen was, dan had ik beter niet voor atletiek gekozen en al helemaal niet voor de meerkamp. Want niet wegneemt dat het goed zou zijn dat European Athletics z’n atleten, net als op het WK, met een premie beloont. Maar dat is niet waar ik nu aan denk. Mijn focus ligt op de competitie. Ik kijk uit naar het publiek in München. Hopelijk zijn ze net zo enthousiast als in Berlijn, waar ik goed herinneringen aan bewaar.”

7. Blijven domineren

Op één nederlaag na op het WK van 2019 zit Queen Nafi intussen al zes jaar - sinds haar olympisch goud in Rio - op haar troon. Dat is langer dan de meeste kampioenen in de zevenkamp: Klüft en Jessica Ennis veroverden hun titels in een tijdspanne van vijf jaar, Jackie Joyner-Kersee in zes. Nog uitzonderlijker - met ‘dank’ aan de coronapandemie die voor uitstel van Tokio 2020 zorgde - is dat Thiam in welgeteld één jaar en één week drie titels - goud op de Spelen, WK en EK - op haar palmares kan bijschrijven.

Thiam: “Het komt anders nooit voor dat een WK en EK in één zomer valt. Maar ik denk nooit aan titels voor ik ze heb gewonnen.”

