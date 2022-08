Rani Rosius haalt halve finales 100m ondanks “slechtste race uit haar leven”, ook Delphine Nkansa stoot door ondanks kuitcontractuur

“Geen fijn gevoel want ik was er zeker niet gerust in. Dat gaf me nog meer stress dan mijn race zelf, die de slechtste uit mijn leven was”, erkende de 22-jarige Limburgse. “Terwijl mijn opwarming wél heel vlot en goed ging. Maar toen ik mijn handen klaar zette, duurde het precies eeuwig voor de starter wat zei. Dat heeft me toch afgeleid. Mijn reactietijd was niet oké en na vijf passen deed ik een misstap. Gelukkig kon ik dat nog opvangen maar ik lag er bijna. Alleen ben je dan je ritme kwijt. Ik ben blij dat ik morgen nog een kans krijg om opnieuw te lopen.”

Ook Delphine Nkansa, die op haar 20ste aan haar allereerste EK toe is, kon haar geluk niet op. Zij was blij dat haar ingetapete kuit had standgehouden. Ze won zelfs haar reeks in 11.33, de tweede tijd uit haar carrière op de 100m. “Gisteren zat ik echt nog in de put,” vertelde Nkansa. “Omdat ik bij het steppen stomweg een contractuur in mijn linkerkuit had opgelopen. Na de echografie zei de dokter me dat ik niet zou kunnen lopen. Huilend heb ik m’n mama en coach gebeld en zij konden me wat kalmeren. Ik kreeg dan goede zorgen en zo is het toch nog gelukt om te lopen. We zien wel wat de halve finales brengen. Hopelijk kan ik mijn persoonlijk record (11.26) verbeteren.”