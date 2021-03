Ondanks door coronabesmetting verstoorde voorbereiding wil Nafi Thiam favorietenrol op EK indoor waarmaken

EK atletiek Naert na groots nummer: "Vandaag heeft niet enkel de sterkste, maar ook de slimste gewonnen"

12 augustus Koen Naert was uiteraard in de wolken na zijn gouden medaille in de marathon. "Dit is echt gek. Ik heb ervan gedroomd om met de Belgische vlag over de meet te komen", verklaarde de 28-jarige West-Vlaming.