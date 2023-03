“Mijn eerste medaille op m’n dertigste, niet slecht hé”: Julien Watrin, trouw lid van de Belgian Tornados, geniet met volle teugen van eerste individuele zilver op EK indoor

Maar vanavond was het een keertje aan Julien Watrin om te schitteren. Niet als deel van een geheel, maar als individuele spurter. Eentje die beter en sneller werd met de jaren, en dan met name op de 400m horden, een discipline waar hij eigenlijk beter zijn draai in vond dan op de 400m. In 2022 stelde hij drie keer het nationale record op de 400m horden scherper. Hij haalde de halve finales op het WK in Eugene en werd zesde op het EK.

Indoor bleef Watrin de 400m wel trouw. Hij reeg de besttijden aan mekaar. 46.15. 45.88. 45.82 en dan vanavond 45.44. Een nationaal record dat kan tellen. Hij werd er in de Ataköy Arena tweede mee. Het scheelde zelfs maar acht honderdsten op hij had de Noorse ster Karsten Warholm bijgehaald. Watrin smeet zich nog over de finish maar het zilver veranderde niet in goud. “Of ik de titel had gepakt indien de streep drie meter verder had gelegen? (lacht) Warholm had zijn race ingedeeld naar 400m, hé - niet op 403. Nee, als Warholm meeloopt, dan weet je eigenlijk al op voorhand dat je maximaal voor zilver loopt. Wat mij vooral plezier doet, is mijn tijd. Ik wist wel dat ik nog sneller kon dan gisteren, want dan moest ik twee races op één dag lopen. Maar je moet het natuurlijk nog altijd doén ook.”