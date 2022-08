“Je kan dit gerust een klein mirakel noemen”: Cynthia Bolingo zevende in EK-finale, vijf maanden na een knie-operatie

EK ATLETIEKMet een persoonlijk record had Cynthia Bolingo het podium van de 400m gehaald op het EK, maar vijf maanden na een operatie aan de knie en een revalidatie in sneltreinvaart, was dat geen realistische tijd. Dat besefte de Brusselse spurtster, die zevende werd in het Olympiastadion, zelf ook wel: “Had je me in maart gezegd dat ik in de EK-finale zou staan, ik had je niet geloofd. Maar mijn coach wel (lacht).”

50.29. Dat is het persoonlijke record van Cynthia Bolingo. Gelopen op 5 juli 2021, in Tomblaine. Bolingo zat toen in bloedvorm, klaar om te spetteren in Tokio. Maar daar keerde het geluk. Een scheurtje in de hamstrings betekende dat haar Spelen erop zaten. Ontgoocheld keerde ze terug naar huis. In februari 2022 kreeg ze een nieuwe portie pech te verteren: tijdens het BK indoor ging ze door de knie. Een operatie was noodzakelijk.

Bolingo revalideerde in een rotvaart. Sneller dan haar dokters en kines voor mogelijk hielden. En zo kwam het dat de Brusselse toch nog fit raakte voor het EK. Een mirakel op zich. Dat ze zich kon kwalificeren voor de finale van de 400m was al helemaal een sprookje. Bolingo kon zich om die reden ook makkelijk verzoenen met haar zevende plek (50.94), zeker in een finale waar de Nederlandse sneltrein genaamd Femke Bol onhoudbaar naar het goud knalde, in 49.44, voor de twee Poolse dames Kaczmarek (49.94) en Kielbasinka (50.29).

“Ik ben echt tevreden," zei Bolingo. “Ik loop weer tijden onder de 51 seconden, dat is het niveau waarnaar ik op zoek was. Meer zat er ook niet in. De concurrentie op de 400m is echt sterk op dit EK, een medaille was niet haalbaar. Met mijn tijd van 50.94 had ik vier jaar terug in Berlijn net niet op het podium gestaan. En had je me vijf maanden terug gezegd dat ik in de finale van het EK zou staan, dan had ik je niet geloofd - mijn coach (Carole Bam, red.) wel (lacht). Twee maanden terug was ik nog niet eens aan het lopen. Dus je kan dit gerust wel een klein mirakel noemen.”

Het EK is nog niet gedaan voor Cynthia Bolingo: de Belgian Cheetahs rekenen nog op haar in de aflossingen van de 4x400m. Bolingo zegt klaar te zijn. “Ik ga het beste van mezelf geven en als je kijkt in welke vorm de andere Cheetahs zijn, dan moeten we toch in staat doen om beter te presteren dan op het EK in Berlijn (ze werden vierde in 2018, red.). Maar nu eerst even rusten.”

