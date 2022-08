“Ik wil nu gewoon genieten”: Cynthia Bolingo spurt vijf maanden na knieoperatie naar EK-finale op 400m, Camille Laus glansloos uitgeschakeld

EK ATLETIEKEen opdringerige wesp maakte het nog even spannend voor Cynthia Bolingo maar uiteindelijk voltrok het mirakel zich toch: vijf maanden nadat ze aan de knie werd geopereerd, kwalificeerde de 29-jarige Brusselse zich voor haar eerste EK-finale op de 400m. “Ik ga me nergens op richten. In de finale staan alle tellers weer op nul.”

Was dat even bibberen in het Olympiastadion, ook al wees de thermometer een kleine 28 graden aan. Cynthia Bolingo riskeerde uitgesloten te worden in haar halve finale van de 400m, wegens een valse start. Gelukkig besliste de jury om haar slechts een waarschuwing te geven omdat ze te vroeg had bewogen. “Ik wist het maar dat was mijn fout niet,” legde Bolingo nadien uit. “Maar een wesp vloog continu rond mijn gezicht en stoorde me. Natuurlijk was ik bang dat ik een rode kaart zou krijgen maar op de beelden kon je wel zien dat ik gehinderd werd door een insect.”

En zo kreeg Bolingo toch een nieuwe kans om zich te kwalificeren voor de finale. Met vice-wereldkampioene Femke Bol in haar halve finale, wist Bolingo dat ze tot het uiterste moest gaan om dat tweede ticket te bemachtigen. En dat deed ze ook: ze finishte als tweede, in 50.83, een beste seizoenstijd. Begrijpelijk dat ze haar armen triomfantelijk in de lucht stak. “Ik loop niet graag in de buitenbaan," vertelde ze. “Ik jaag liever op een atlete voor mij dan zelf opgejaagd te worden. Op het einde merkte ik wel dat ik competities miste, maar ik zag alleen Femke voor mij lopen dus ik dacht: het kàn nog.”

Voor Bolingo is het een klein mirakel dat ze al op het EK raakte. Op 26 februari stuikte ze tijdens de finale van de 60m op het BK indoor plots tegen de piste. Een pees in haar rechterknie had het gegeven. Een ingreep was onafwendbaar. Een nieuwe opdoffer voor de Brusselse, die op de Spelen van Tokio ook al moest afdruipen met een blessure aan de hamstrings.

Het WK in Eugene haalde Cynthia Bolingo niet maar ze revalideerde en trainde als een beest om toch fit te raken voor het EK. Op 16 juli maakte ze haar rentree in Ninove (52.08) en een week later dook ze in Huizingen al onder de WK-limiet in een tijd van 51.19, die ze vandaag dus nog overtrof. Tot wat is ze in de finale in staat? Ze schudt het hoofd: “Ik richt me nergens op. In de finale staan alle tellers weer op nul. Maar ik zag meisjes die zich al joggend kwalificeerden voor de finale - die luxe had ik niet. We zien wel. Ik wil gewoon genieten. Het is voor mij al een hele prestatie dat ik de finale haalde, als je weet hoe mijn seizoen is gelopen. Ik heb hard gewerkt om er terug te staan en dat loont.”

Camille Laus maakte minder woorden vuil aan haar halve finale: ze ging er kansloos en glansloos uit met een achtste plek in een teleurstellende 54.28, meer dan twee seconden boven haar PR van 51.49. “Het ging bij de opwarming al niet geweldig,” zei ze. “Ik vond het juiste ritme ook niet. Misschien is het de vermoeidheid die speelt van mijn reeks gisteren maar aan zo’n slechte tijd had ik me nu ook niet verwacht. Op zich heb ik m'n doel wel bereikt op de 400m door de halve finale te halen, maar ik was er liever met een betere chrono uitgegaan. Maar bon, ik ga me nu focussen op de Belgian Cheetahs.”

