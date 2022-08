“Ik mag trots zijn, maar als sportman wil je toch altijd beter doen”: Dylan Borlée troost zich met vijfde plek in EK-finale 400 meter

EK ATLETIEKVoor een medaille was hij nooit echt in de running, maar met de tweede tijd uit zijn carrière op de 400m (45.39) kan Dylan Borlée met opgeheven hoofd de piste verlaten. Hij werd vijfde in zijn allereerste individuele EK-finale. “En daar ben ik wel trots op, maar als sportman wil je toch altijd beter doen.”

Dylan Borlée wist vooraf dat hij de sprint van z'n leven moest lopen als hij het podium wilde halen in het Olympiastadion. Met een persoonlijk record van 45.18 stond hij pas met de zesde tijd van alle finalisten op de piste. Maar de 29-jarige Brusselaar knoopte zich de woorden van z'n broers goed in de oren: in een finale is alles mogelijk.

Met snelle jongens zoals Petrucciani en Haydock-Wilson rechts en links van hem wist Dylan Borlée dat hij zich niet gek moest laten maken en z’n eigen race te lopen. Hij deelde zijn rondje goed in en finishte als vijfde, in 45.39. Alleen met een nieuw PR had hij - misschien - op het podium gestaan. Aan de suprematie van Hudson-Smith viel niet te tornen: de Brit verlengde zijn Europese titel in 44.53. Petrucciani greep het zilver, in 45.03, voor Haydock-Wilson (45.17).

Quote Tijdens en na de Spelen voelde ik me nog zo ellendig dat ik aan stoppen dacht - ik ben blij dat ik het niet heb gedaan. Dylan Borlée

“Ik ben content”, pufte Dylan Borlée. “Ik heb een goede race gelopen maar ik ben een competitiebeest, een sporter en dan wil je altijd beter doen. Dan blijf je altijd een beetje met frustraties achter. Het enige dat ik mezelf misschien kan kwalijk nemen, is dat ik na 250m wat agressiever had kunnen lopen. Maar vijfde worden op een EK, wetende van hoever ik kom... ik mag trots zijn op mezelf. Ik ga nu mijn tijd nemen om van mijn prestatie te genieten. Tijdens en na de Spelen voelde ik me nog zo ellendig dat ik aan stoppen dacht - ik ben blij dat ik het niet heb gedaan (glimlacht), want ik voel me geweldig nu. Dit geeft me een enorme boost om er met de Belgian Tornados weer tegenaan te gaan.”

Volledig scherm © BELGA

Jonathan Borlée merkte vandaag op dat Dylan Borlée eindelijk, na een zoektocht van vele jaren, nu meer is dan de Borlée die in de schaduw van z’n broers loopt. Dylan Borlée knikte: “Uiteraard mag ik me gelukkig prijzen dat ik elke dag kan trainen met kampioenen zoals mijn broers, maar tegelijk is dat ook een ‘vergiftigd geschenk’ om in hun voetsporen te treden. Ik heb een zus die olympisch kampioen werd, broers die medailles wonnen, ik had echt moeite om m’n eigen pad te vinden. Ik heb veel aan mezelf getwijfeld. Ik heb altijd geloofd dat ik tot sterke prestaties in staat was, maar ik kreeg het nooit voor elkaar. Het was heel moeilijk.”

2022 werd voor Dylan Borlée een keerpunt. Hij stelde eindelijk zijn PR scherper, dat al sinds 2018 op 45.55 stond en stond ook zijn mannetje op kampioenschappen, zoals het WK in Eugene, waar hij de halve finale haalde op de 400m. “Daar besefte ik al: ‘Maar Dylan, je hoort bij de besten van de wereld.’ Dat motiveerde me. Die gedachte heb ik in m’n hoofd gestoken. En toch zit ik nog altijd met die interne tweestrijd: een deel gelooft dat ik het kan, een ander deel niet. Misschien is het de vermoeidheid (lacht). Het was een rijk maar ook wel uitputtend seizoen.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Lees ook: