“Ik heb zo hard gewerkt om eindelijk in een EK-finale te staan”: Dylan Borlée uitgelaten na kwalificatie voor finale 400m, broer Kevin hoopt fit te raken voor Tornados

EK ATLETIEKDylan Borlée had gelukkig niet opgemerkt hoe z’n oudere broer Kevin in de halve finale net voor hem met een blessure was uitgevallen: het had hem anders misschien uit zijn concentratie gehaald. En die had hij nodig om op z'n 29ste ein-de-lijk een individuele finale op een EK te halen. Kevin Borlée hoopt alsnog fit te raken voor de Belgian Tornados.

Vier jaar terug stonden ze, voor het eerst sinds Londen 2012, nog eens met de twee broers samen in een individuele finale: op het EK van Berlijn spurtte Kevin Borlée naar zilver op de 400m en Jonathan Borlée naar het brons. In München had het morgen ook gekund, ware het niet dat Kevin Borlée in zijn halve finale daarnet na 200m plots de rem optrok. Hij greep naar z’n rechterbil en wandelde met een grimas op z'n gelaat naar de uitgang. “Ik ben niet optimistisch voor de aflossingen,” zei hij meteen. “Het is wachten op een echografie maar ik vrees dat het een contractuurtje is. Da’s niet zo erg op zich maar of ik fit raak voor het weekend.... ik heb m’n twijfels. Op de Spelen had ik last van mijn pezen, dat is een heel ander verhaal dan wanneer het om een spierletsel zou gaan. Afwachten.”

Borlée heeft uiteindelijk geen scheurtje opgelopen. “Samen met de medische staf gaan we er alles aan doen om me klaar te maken voor de 4x400 meter”, klonk het later op sociale media. De Belgian Tornados werken vrijdagvoormiddag (omstreeks 11u10) hun reeks af. Zaterdagavond (om 21u15) staat de finale van de 4x400 meter op het programma.

Borlée raakt dus mogelijk op tijd klaar voor de Tornados, maar mist dus de individuele finale. “Na 200m voelde ik mijn hamstrings opspannen en moest ik stoppen. Jammer, want ik ben zeker dat ik anders de finale had gehaald. Gelukkig heeft Dylan het gehaald. Ik ben zo trots voor hem. Hij verdient het zo hard. Hij gaf nooit op. Het zal niet makkelijk worden morgen maar in een finale is alles mogelijk - je weet maar nooit.”

Kevin Borlée (34) weet waar hij over spreekt. Van alle Borlées heeft hij de meeste finales (en individuele medailles) op de teller staan: goud op het EK van 2010, zilver in 2018 en vierde op het EK van 2016, brons op het WK van 2011 en vijfde op de olympische finale in Londen. Dylan Borlée, die zal morgen aan z’n vuurproef toe zijn. In 2015 sprintte hij wel naar zilver op het EK indoor, maar outdoor raakte hij nooit verder dan een halve finale. Nog vaker slaagde de 29-jarige Brusselaar er niet in zich individueel te kwalificeren voor een kampioenschap. Hij was vooral een vertrouwd gezicht en betrouwbare pion bij de Tornados.

Na Tokio, waar de Belgen nog maar eens naast olympisch brons grepen, ging Dylan Borlée door een dal. Hij speelde zelfs met de gedachte om er de brui aan te geven. Het lukte hem maar niet om onder de 45.50 te duiken. Zijn PR van 45.55 stond al sinds 2018 op de tabellen - hij leek zijn plafond bereikt te hebben. Maar net in z’n wanhoop begon het op training beter te gaan. Hij paste zijn foulée aan en de tijden volgden. Op 15 juni snelde hij in Bern naar een nieuwe besttijd van 45.18.

Met z'n prestaties stond Dylan Borlée hoog genoeg op de wereldranking om een uitnodiging te krijgen voor z'n allereerste WK, waar hij zich zelfs kwalificeerde voor de halve finales van de 400m. Het gaf de jonge Brusselaar moed. Na dat WK trok hij er samen met zijn vriendin even vantussen om van de jetlag te bekomen en uit te rusten voor het EK in München, waar hij op een eerste individuele finale rekende. “Maar ik zag het niet als een verplichting. Het helpt me niet om te zeggen: ik wil de finale halen. Ca passe par le plaisir.“

In het Olympiastadion genoot hij. Dylan Borlée finishte als tweede, in 45.67, goed voor een rechtstreekse kwalificatie. “Al een geluk dat ik niet zag dat Kev met een blessure was uitgevallen, want dan was ik mijn concentratie misschien verloren," gaf hij aan. “Ik zag wel dat hij terugwandelde langs de piste en hij zei me: ‘Fait ton course’, maar ik zat in mijn bubbel. Maar het was niet makkelijk. Het voelde niet lekker aan. Op het einde zat ik helemaal kapot. Ik ben doodgegaan op de finish.”

In de finale kreeg Dylan Borlée baan 7 toegewezen. “Hopelijk voel ik me morgen een beetje beter,” besloot hij. “Ik ga ervoor vechten. Ik ben een competitiebeest en het is zoals Kevin zei: in een finale is alles mogelijk. Ik hoop vooral dat ik een betere chrono loop dan vandaag. Ongelooflijk hoeveel stress ik vooraf had. Gisteren was ik in het stadion komen kijken naar de reeksen en dat heeft m’n zenuwen geen goed gedaan (lacht). Morgen ga ik mezelf toch inprenten om ervan te genieten, me te concentreren en mijn eigen race te lopen. Hoe dan ook moet ik mezelf feliciteren want ik heb er zo hard voor gewerkt om eindelijk in een EK-finale te staan.”

Wie het niet haalde, was Alexander Doom. Hij kwam in zijn halve finale pas als zesde over de meet, in 45.77, en is uitgeschakeld.

