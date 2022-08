“Ik hèb aan stoppen gedacht maar opgeven zit niet in mijn karakter:” Jonathan Borlée, afwezig op WK door blessure, weer inzetbaar op EK voor aflossingen

EK ATLETIEKDylan Borlée kan vanavond voor de finale van de 400m in het Olympiastadion alvast op één trouwe supporter rekenen: zijn broer Jonathan zal hem vanop de tribunes aanmoedigen. De 34-jarige nationale recordhouder trok als ‘reservist’ naar het EK in München maar door de blessure van Kevin Borlée zal hij zeker aantreden met de Belgian Tornados.

29 juni, Luik. Jonathan Borlée stapte met een donderwolk op z'n gelaat van de piste. Tijdens zijn sprint greep hij naar zijn bil. Een scheurtje in de hamstrings, luidde de diagnose. Nog maar eens. Het WK in juli kon hij vergeten. Een opdoffer voor de nationale recordhouder op de 400m, die al drie jaar van de ene blessure naar de andere hinkt. Zijn vader en trainer Jacques Borlée vreesde er zelfs voor dat z’n zoon er stilaan genoeg van had.

“Ik héb ook aan stoppen gedacht,” bekende de Brusselse sprinter vandaag in München. “En me afgevraagd of mijn lichaam het nog wel aankon. Het zou misschien zelfs makkelijker zijn om er een punt achter te zetten en meer tijd te spenderen met mijn vriendin en kinderen. Maar het zit niet in mijn karakter om op te geven. Na alle inspanningen die ik leverde om terug te keren, was het geen optie. Anders had ik me dat beklaagd. Ik had nog geen zin om m’n spikes al aan de wilgen te hangen. Ik wil nog mooie momenten beleven met mijn broers op de piste.”

Toch is het niet zeker dat Jonathan Borlée er over twee jaar in Parijs bij zal zijn, zei hij nog. “Ik kan daar nu niets zinnigs over zeggen. Wie weet kondig ik over een week m’n afscheid aan. Net zo goed hoor je niets van mij omdat het goed gaat. Maar de dag dat ik beslist om te stoppen, zal ik zeker zijn van mijn zaak. Ik wil nergens spijt van hebben en dan over een jaar of zo mijn comeback maken.”

Zijn tweelingsbroer Kevin Borlée gaf het al aan: door z’n gezinsleven komt Jonathan Borlée tussen de trainingsessies door minder aan rusten toe dan vroeger. Dat eist fysiek uiteraard z'n tol. Jonathan Borlée heeft een dochter Ambre (5) en een zoon William (2 jaar in november). “Het zou wel helpen moest William wat beter slapen,” grijnst Jonathan Borlée, “maar ik ben een grote jongen. Ik wist waar ik met kinderen aan begon. En zonder hen had ik het misschien niet volgehouden. Ze geven me moed wanneer het even wat minder gaat.”

Dat hij nu in München is, betekent dat Jonathan Borlée weer fit en inzetbaar is voor de Belgian Tornados. Eigenlijk zou zijn rol zich tot invaller beperken, maar door het contractuurtje dat Kevin Borlée aan de hamstrings opliep tijdens zijn halve finale van de 400m, zal Jacques Borlée hem wel inzetten. “Ik heb geen makkelijke weken achter de rug want al m’n trainingsmaatjes, de dokter en kinesist waren weg naar het WK in Eugene”, vertelde Jonathan Borlée nog. “Ik probeerde positief te blijven , ging elke trainen en bleef in een mirakel geloven. Begin augustus heb ik dan twee races gelopen maar ik was toch wat ontgoocheld in mijn tijden (46.33b en 46.61). Ik had gehoopt om onder de 46 seconden te duiken, maar misschien was dat te veel gevraagd, vijf weken na mijn blessure. Ik ben nog niet op mijn beste niveau maar ik ga proberen om mijn team zoveel mogelijk te helpen. Ik weet waarom ik hier ben en het doel is de finale te halen.”

Wie hij ook wil steunen, is zijn jongere broer Dylan, die vanavond de finale van de 400m loopt - zijn allereerste finale op een kampioenschap. Hij gaat hem aanmoedigen in de tribune. “Ik ben heel trots op Dylan,” zei hij. “Het is nooit makkelijk een finale te halen. Zo zie je maar dat de mensen nog niet van de Borlées verlost zijn (lacht). Op elk EK sinds 2010 stond er wel een Borlée in de finale van de 400m of 4x400m. Dylan was lang op zoek nbaar het juiste evenwicht maar nu heeft hij z’n eigen naam gemaakt, terwijl hij vroeger vooral in de schaduw stond van zijn oudere zus Olivia, die olympische kampioene werd, en z’n twee broers, die finales wonnen op WK’s en EK’s. Zo zie je weer dat het loont om niet op te geven. Ik ga hem straks tijdens de opwarming wel nog wat ‘moed’ inspreken. Het is een finale. Daarin is alles mogelijk.” Afspraak om 21u43.

