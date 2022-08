“Ik had liever op het podium gestaan dan een nationaal record te lopen”: Belgian Cheetahs sneller dan ooit tevoren, maar zonder medaille

EK ATLETIEKNet geen medaille voor de Belgian Cheetahs. Net als vier jaar terug in Berlijn grepen ze naast het brons in de EK-finale van de 4x400m aflossingen. Zelfs een nieuw nationaal record van 3:22.12 volstond niet. “Ontgoochelend. Frustrerend. Ook al deden we allemaal onze job,” zei Cynthia Bolingo.

Finales staan er intussen bij de vleet op hun palmares. Sinds hun oprichting in 2017 kwalificeerden ze zich al twee keer voor een WK-finale, één keer voor een olympisch finale en tweemaal voor een EK-finale. Hun eerste, vier jaar terug in Berlijn, finishten ze als vierde. Daar konden ze toen best mee leven maar in München wilden ze méér.

Tot 100m van de finish zag het er nog goed uit. Helena Ponette - wat een revelatie, wat een sprint - schoot na haar rondje alle anderen voorbij en zo kon Camille Laus zowaar als leider aan de slotronde beginnen. Geen gebruikelijke positie voor de Doornikse, die liever jaagt dan opgejaagd wordt. Bovendien stelden Nederland, Polen en Groot-Brittannië hun snelste atletes als laatste op, zoals fenomeen Femke Bol. En drie drie gingen ontketend de laatste rechte lijn in. Laus kon het niet houden en kwam pas als vierde over de meet, in 3:22.12. De Cheetahs stelden zo hun nationale record met meer dan 1,5 seconde scherper - toch volstond het niet. Nederland snelde naar het goud in 3:20.87, voor Polen (3:21.68) en Groot-Brittannië (3:21.74).

Een bittere pil om te slikken voor de Belgian Cheetahs en ook voor Laus. “Het doet toch wel pijn als je zo op het einde nog door drie meisjes wordt ingehaald,” zei de vriendin van Kevin Borlée. “Ik ben ontgoocheld. Dan had ik liever geen record gelopen maar wel op het podium gestaan. Het is echt zot dat we met zo’n tijd geen medaille pakken. Het is waar dat ik het niet gewend ben om aan de kop te lopen maar ik moet dat leren. Zeker omdat we als team duidelijk beter worden.”

Op Femke Bol stond op dit EK geen maat. De Nederlandse won goud op de 400m, 400m horden en leidde nu ook haar aflossingsteam naar een Europese titel. Het is lang geen schande dat Laus het moest afleggen tegen zo’n kampioene. “En ook de Poolse Kaczmarek is geen trage (ze won zilver op de 400m, red.) maar toch.... het steekt. Het gaat nog een tijdje duren voor ik dit heb verteerd. Ze hebben het natuurlijk wel slim gespeeld. Ze hebben tot het allerlaatste wacht voor ze me inhaalden. Ik probeerde tactisch zo goed mogelijk te lopen maar in de laatste rechte lijn was ik machteloos.”

Trainster Carole Bam stelde Cynthia Bolingo als startloopster op. De nationale recordhoudster, die in maart nog aan de knie geopereerd werd en pas vorige maand haar rentree maakte, stelde niet teleur. Zij legde in tweede positie de stok in handen van Hanne Claes. “Ik heb mijn job gedaan, net als alle andere meisjes," zei Bolingo. “We wilden beter doen dan vier jaar terug in Berlijn maar we zijn weer vierde niet. Alleen onze chrono is beter. Dat betekent toch dat ons niveau is gestegen. Maar dat van de andere landen ook.”

Hanne Claes kreeg af te rekenen met snelle meisjes in haar ronde en moest dan ook twee plaatsen inleveren. “De Britse wist te ontsnappen en ik wist ook dat de anderen in mijn spoor zaten. Ik probeerde mijn positie zo lang mogelijk te houden. Het is gewoon zuur dat we weer vierde worden, ook al zijn we een stuk sneller dan vier jaar terug. We zijn allemaal tot het uiterste gegaan maar je ziet dat het niveau van de 4x400m heel hoog is.”

Ongecomplexeerd begon de 22-jarige Ponette aan haar rondje. Als een speer schoot ze van de vierde naar de eerste plek. “Ik voelde me vandaag nog beter dan gisteren in de reeksen,” zei de Oostendse. “Ik loop nu tijden die ik voorheen nooit voor mogelijk had gehouden. In de winter nam Bam me nog mee als reserve naar het WK indoor en dat heeft me gemotiveerd om nog harder te trainen, zodat ik ook mee zou gaan naar het WK en EK .”

Dat Ponette zo sterk presteerde, maakte dat ze met gemengde gevoelens zat na de finale. “Ik kwam mezelf niets verwijten, en de andere meisjes ook niet, maar toch zijn we allemaal teleurgesteld dat er geen medaille is uitgekomen. Dat betekent dat we nog harder gaan moeten werken om nog sneller te worden.”

Zo zag ook Bolingo het. “We zijn gewoon op betere teams gebotst. Maar ook wij gaan nog beter worden. Op een dag staan wij op het podium, zeker weten.”

