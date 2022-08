“Ik ben ontgoocheld want een medaille was haalbaar”: Julien Watrin strandt op zesde plek in EK-finale 400m horden

Julien Watrin zocht daarnet geen excuses. Hij finishte in 48.98, 17 honderdsten trager dan zijn nieuw Belgisch record dat hij gisteren in het Olympiastadion klokte. De atleet uit Virton zei dat zijn opwarming fenomenaal was. Hij vloog, zei hij, en zo verscheen hij zonder stress op de piste voor zijn eerste individuele EK-finale. “Maar wat baat een goede opwarming als je het dan laat afweten in de finale. Ik maakte gewoon veel te veel foutjes. En ook al vroeg in de race. Bij de vijfde horde was het kwaad al geschied. Daar heb ik al veel krachten verspild. Daarna ben ik helemaal uit mijn ritme geraakt. Ik wilde nog wel maar ik blokkeerde helemaal, ook in de laatste rechte lijn. Dat neem ik mezelf toch kwalijk. Frusterend want ik voelde me supergoed en het podium was haalbaar.”