EK atletiek indoor: Eliott Crestan stoot door naar halve finales 800m, De Smet en Vandeputte eruit in reeksen

Tibo De Smet (23) verscheen vanavond in de Ataköy Arena met een blauw borstnummer op z'n shirt, als teken dat hij aan de reeksen van de 800m begon met de beste tijd van alle deelnemers - 1:45.04, het nationale record dat hij in januari nog in Luxemburg op zijn naam bracht. Maar in Istanboel kon De Smet niet bevestigen. Hij koos meteen voor de aanval maar na twee rondjes moest hij plooien. “De benen liepen vol,” pufte hij. “Ik weet niet wat er is misgegaan, maar normaal kan ik beter weerwerk bieden.”

De Smet hoopte als derde nog met z’n tijd van 1:48.43 heropgevist te worden maar dat volstond net niet. “Het overheersende gevoel is nu toch ontgoocheling. Ik had wel wat meer stress gisteren dan anders en er stond wat meer druk op me dan ik gewend ben, maar daar ga ik het niet op steken. Ik was gewoon geen honderd procent.”

Wie niet teleurstelde, was Eliott Crestan. De 24-jarige Naamse atleet heeft internationaal al wat meer kilometers op de teller en die ervaring speelde hij vanavond verstandig uit. Crestan, die het twee weken terug op het BK indoor nog haalde van De Smet, zat attent mee voorin en kon er in de slotronde nog een versnelling uitpersen, zodat hij zijn reeks won in 1:47.76.

“Ik was op voorhand tevreden dat ik was ingedeeld in een reeks met Kramer. De Zweed is normaal altijd snel weg. Maar vandaag niet en daarom heb ik me maar vooraan gezet, net als op het BK. Op het einde wilde ik vooral niet ingesloten raken dus ben ik buitenom gegaan. Maar ik ben content dat ik me kon kwalificeren voor de halve finale, want op dit EK vloog de helft er al na de reeksen uit. Nu kan ik een dagje op adem komen en dan zal het erop aan komen om intelligent te lopen om de finale te halen. Maar dat is het doel.”

Bij Aurèle Vandeputte ging het licht al snel uit in de reeksen. Hij finishte pas als vijfde, in 1:49.48. “Mijn kop zat vol snot en ik had keelpijn, maar ik wil dat niet als excuus gebruiken.”

