“Dit geeft vertrouwen, ik ben duidelijk in topvorm”: Julien Watrin met derde tijd en Belgisch record naar EK-finale 400m horden

EK ATLETIEKEindelijk, op z’n dertigste, heeft Julien Watrin zijn eerste individuele EK-finale beet. In München moest hij even in de hot seat bibberen maar zijn nationale record van 48.81 volstond dan toch voor een verlossend ticket. “Of er een medaille in zit? Misschien, maar dan mag ik me niet gek laten maken door snelle mannen als Karsten Warholm.”

Het goud op de 400m horden, dat is morgen voorbehouden aan olympisch kampioen Karsten Warholm. De Noor greep op het WK nog naast de medailles omdat hij nog niet helemaal op peil was na een scheurtje in de hamstrings maar drie weken later is de wereldrecordhouder (54.94) stilaan op toerental aan het raken. Hij won zijn halve finale in 48.38.

Julien Watrin finishte als derde, in 48.81. Een nieuw persoonlijk record voor de atleet uit Virton en dus ook meteen een nieuw Belgisch record, dat hij op 14 juni in Bern met een tijd van 48.90 al van Marc Dollendorf had afgesnoept - dat stond liefst 26 jaar op de tabellen. Eigenlijk zat er voor Watrin zelfs nog een betere tijd in, want hij raakte de tiende horde. In de finale start hij met de derde tijd van alle deelnemers: dat opent perspectieven, toch?

Quote Ik was niet zo sereen als anders, misschien omdat ik wist dat ik in de halve finale geen recht had op een foutje Julien Watrin

Hij glimlacht: “Misschien. Maar dan mag ik me niet gek laten maken door snelle mannen als Warholm. Ik ben er zeker van dat er enkele jongens risico’s gaan nemen. Maar ik moet gewoon m’n eigen race lopen en niets forceren. Maar dit geeft zeker vertrouwen. Het is duidelijk dat ik in topvorm ben. Ik had wel ongelooflijk veel stress vandaag. Ik heb er slecht van geslapen. Ik was niet zo sereen als anders, misschien omdat ik wist dat ik in de halve finale geen recht had op een foutje. Mijn opwarming liep ook helemaal niet zo vlot. Heel raar, want op training vloog ik over de horden. Het vroeg echt een inspanning om geconcentreerd en ontspannen te lopen.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News