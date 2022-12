Zonehuis brandweerzone Meetjesland verhuist, maar blijft in Eeklo

Het zonehuis is het administratief kloppend hart van de brandweer die onder andere in Eeklo, Aalter, Maldegem, Kaprijke en Sint-Laureins actief is. “Het zonehuis van de zone Meetjesland verhuist in het kader van besparingen: van de Molenstraat naar de vroegere conciërgewoning van het College ten Doorn aan de Dullaert”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS) van Eeklo. “Die woning staat toch leeg. De brandweer kan daar met beperkte aanpassingen naartoe. We besparen zo ruim 1.000 euro huur per maand. Of het daar niet te druk zal worden? Dat zal zeer goed meevallen. Dit is de meest voor de hand liggende oplossing. Vanaf 1 februari zal de brandweer van daar aangestuurd worden.”