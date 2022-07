Zomerkamp zorgt voor blije gezichten in asielcentrum Eeklo: “Ook die kinderen en tieners verdienen mooie vakantie”

Blije gezichten bij de kinderen en tieners op de terreinen van het asielcentrum in de Pokmoere in Eeklo. De leiding van Kazou zorgt daar een week lang voor een zomerkamp. Eigenlijk vooral bedoeld voor de kleinsten, maar ook de tieners pikken maar al te graag in. Leeftijdsgenoten van hen gaan deze zomer vaak op reis, naar zee of op jeugdkamp. Maar dat geluk is de jonge asielzoekers niet gegund. Maar met het intern zomerkamp is er nu toch ook wat vakantiegevoel.

“Ronduit een fantastisch initiatief”, vindt staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V), die het zomerkamp donderdagmiddag persoonlijk kwam bezoeken. “Ook in een opvangcentrum moeten de jongsten gewoon kind kunnen zijn, en moeten ze zich in de zomer zo zorgeloos mogelijk kunnen amuseren. Op reis gaan met familie en vrienden, of grote uitstappen maken, dat zit er voor hen meestal niet in. Daarom is dit zomerkamp een welgekomen afwisseling. Voor een goede daginvulling zorgen is een van de belangrijke taken van een opvangcentrum. Tijdens het jaar gaan de kinderen en jongeren naar school, maar in juli en augustus valt dat weg. Dankzij Kazou is het hier in Eeklo nu toch gezellig.”

Quote Bij een ondervra­ging bij burgemees­ters van gemeenten waar een asielcen­trum is, geeft 95 procent aan dat er uiteinde­lijk weinig of geen problemen zijn met het asielcen­trum en de bewoners. Staatssecretaris Nicole de Moor

Staatssecretaris de Moor bezocht ook de rest van het opvangcentrum. Dat zit ondertussen twintig jaar in Eeklo, en is perfect geïntegreerd. Niemand in Eeklo die nog wakker ligt over het asielcentrum. Dat is iets verderop in Sint-Laureins wel anders. Daar worden vanaf half september 240 asielzoekers verwacht in het Godshuis. Nieuws dat het gemeentebestuur doet huiveren, en ook heel wat Sentenaren bezorgd maakt. Morgen (vrijdag) gaat de staatssecretaris persoonlijk naar Sint-Laureins voor een voorbereidende vergadering.

“Ik ken de bezorgdheden in Sint-Laureins en ik heb daar ook alle begrip voor”, reageert de Moor op de heisa van de laatste weken. “Zowel in grote steden als in kleine gemeenten is de komst van een nieuw asielcentrum een uitdaging. We willen in overleg gaan met het bestuur en met de inwoners, om ze de correcte informatie te geven. Of Sint-Laureins niet te klein is voor 240 asielzoekers? Die zullen natuurlijk niet allemaal in een keer toekomen. We spreiden onze asielcentra over heel het land, zowel in grote steden als in kleinere dorpen. Ik ben er zeker van dat het verhaal in Sint-Laureins een positief einde zal kennen. Bij een ondervraging bij burgemeesters van gemeenten waar een asielcentrum is, geeft 95 procent aan dat er uiteindelijk weinig of geen problemen zijn met het asielcentrum en de bewoners. Veertig procent geeft wel aan dat er vooral in de beginperiode vaak cowboyverhalen over het asielcentrum de ronde doen. En dat moeten we proberen te vermijden, net daar goed en veel te communiceren”, besluit Nicole de Moor.

