Zo mooi kan de natuur zijn! Duizenden spreeuwen ‘dansen’ elke avond boven Eeklo

Wie gratis luchtspektakel wil zien, moet elke avond rond 18.15 uur in de buurt van de Vrombautstraat en Kriekmoerstraat in Eeklo zijn. Daar komen dan duizenden spreeuwen samen, die samen zwarte figuren in de lucht vormen. Ronduit een indrukwekkend spektakel. Een filmpje van Peter Heck gaat viraal op het internet. Maar hoe is zoiets te verklaren?

“Dit is een fantastisch winterfenomeen”, zegt Filip Van den Bossche van de plaatselijke Natuurpunt-afdeling. “Tot het moment dat de spreeuwen weer naar de broedgebieden vertrekken, kunnen we dat soms zien. Haast je, want langer dan veertien dagen zal dit spektakel niet meer duren. Het gaat wellicht om spreeuwen uit het Oostblok of Rusland, die hier nog even overwinteren. Overdag verspreiden ze zich over akkerlanden, en plaatsen waar koeien grazen. Vooral omdat ze op zoek zijn naar de insecten op koeienvlaaien. ’s Avonds komen ze dan weer allemaal samen, om in bomen te overnachten. En dat is het spektakel dat rond 18.15 uur boven Eeklo te zien is. Je ziet dat vooral in de buurt van naaldhout en fijne sparrenbosjes. En dat heb je daar in de buurt. Daardoor is dat spektakel net daar te zien”, zegt Van Den Bossche nog.