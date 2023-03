Zijn de huurprijzen in Eeklo bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Eekloos schepencol­le­ge hard voor ontslagen Marc Windey: “Iemand ‘een beetje vertrouwen’ gaat niet. Het is alles of niets”

Allemaal. Elk fractielid van de meerderheidspartijen SMS, N-VA en CD&V in Eeklo heeft zijn of haar handtekening gezet onder de motie van wantrouwen tegen Marc Windey (76). Nergens ook maar iets van steun. Het ontslag van de schepen is een feit. “Het gaat al lang niet meer over een druppel die de emmer deed overlopen. Het gaat om een volledige emmer”, klinkt het. Dit zijn de reacties.