‘Ziekenhuiskost’ bestaat niet in AZ Alma: grootkeuken valt opnieuw in de prijzen

Voor de vierde opeenvolgende keer krijgt de Dienst Voeding en Catering van AZ Alma een smiley. Dat is de hoogst mogelijke kwaliteits-erkenning die een grootkeuken in een ziekenhuis kan ontvangen. AZ Alma ontving die eerder al in 2012, 2015 en 2018. “Dit kan alleen door de grote inzet van iedereen”, zegt diensthoofd Voeding en Catering Griet Dhont. “Zo’n driejaarlijkse smiley krijg je niet zomaar. “Hiervoor is elke dag opnieuw de inzet van een volledig team nodig. Dat we ook in volle coronaperiode deze keuze voor kwaliteit en service hebben aangehouden, is nog mooier. Onze patiënten, artsen en medewerkers krijgen kwalitatieve maaltijden voorgeschoteld.”