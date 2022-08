Zeehond gespot in Kanaal Eeklo, tientallen kilometers van Noordzee: “Blijf eraf en geniet vanop afstand”

Zeehonden vind je normaal niet in het Meetjesland, maar op foto’s die op Facebook circuleren is er nu wel duidelijk eentje te zien. Heel wat mensen denken dat het eerder om een bever of een otter gaat, maar experts denken aan de hand van de foto toch aan een zeehond. Dat werd bevestigd door de specialisten in Sea Life Blankenberge. Dat zeehonden in het binnenland gespot worden, is zeldzaam, maar het gebeurde eerder al. Ook in Antwerpen, Dendermonde en Gent werden de beestjes al eens in zoetwater gezien. Zolang de zeehond voldoende vis kan vinden, is er niet meteen een probleem.