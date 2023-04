“Ze nemen zomaar geld van je rekening, zonder enige uitleg”: verschillende klachten over ex-verzekeringspartner van Vanden Borre

Een stukje Aalter in Zeeland: maak kennis met de mondaine Golfclub Oostburg, waar ook Meetjeslan­ders thuis zijn

Wie in Aalter en het Meetjesland van golfen houdt, doet dat de laatste tijd het liefst net over de Nederlandse grens. Alex De Vos van Golfclub Oostburg is een geboren Aalternaar, en ziet de leden van zijn geboortedorp graag komen. Op 13 mei wordt in Oostburg zelfs de eerste ‘Aolterse Golf Trophy’ gehouden. Wij staken nu al eens de grens over.