Woning onbewoonbaar na hevige brand in woonkamer

De brand ontstond deze avond in de woonkamer van de woning aan Zandvleuge 8 vlakbij de rotonde aan de watertoren in Eeklo. De bewoners waren in de tuin een verjaardagsfeestje aan het vieren toen ze plots vlammen in de woonkamer opmerkten. Ze verwittigden de hulpdiensten en konden zichzelf in veiligheid brengen. “Het was een korte en hevige brand met vooral veel rookschade. Hierdoor is de woning tijdelijk onbewoonbaar. De bewoners hebben intussen opvang voor de nacht gevonden", zegt postoverste Patrick Willaert van de brandweerpost Eeklo. Omstreeks 22 uur was de brand helemaal ondercontrole. Er vielen ook geen gewonden. Alles wijst op een accidentele brand na een elektrisch defect van een toestel.