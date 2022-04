Wie wil Lotjen nieuwe kleertjes geven? Stad verhoogt alvast subsidie

Sinds de coronapandemie merken zowel de stad Eeklo als de KVVV dat er amper nog verenigingen zijn die het beeld van Lotjen in een nieuw kostuum willen steken. “De subsidie wordt nu opgetrokken naar 175 euro per vereniging”, zegt schepen Danny Plaetinck (N-VA). “Dat is de helft van de totale kostprijs van maximaal 350 euro, die een vereniging betaalt aan de KVVV voor het laten maken en onthullen van de aankleding van Lotjen. Per jaar kunnen twee verenigingen een beroep doen op de subsidie.”