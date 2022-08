Weyts steunt Meetjeslandse scholen: geld voor College ten Doorn en De Schatkist

College ten Doorn in Eeklo krijgt 161.000 euro voor de vervanging van het schrijnwerk van het gebouw D4. In Ertvelde is er 66.000 euro voor vrije basisschool De Schatkist. Dat geld gaan ze gebruiken voor de renovatie van het dak en bijkomende isolatie. “Als ouders straks weer voor de schoolpoort staan, dan beseffen ze al te goed dat investeren in scholenbouw gelijkstaat met investeren in onderwijskwaliteit, in onze kinderen, in de toekomst”, zegt Weyts. “Ik ben blij dat we deze scholen en alle betrokken leerlingen vlak voor aanvang van het nieuwe schooljaar nog wat goed nieuws kunnen brengen.”