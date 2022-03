Werkstraf van 150 uur voor dief (35) die iPad van vriend stal en hem vervolgens afperst om toestel terug te kopen voor 500 euro

De beklaagde, een 35-jarige naar Eeklo uitgeweken Antwerpenaar, had vorig jaar afgesproken met een vriend. Die merkte na hun afspraak op dat zijn tablet verdwenen was. Het slachtoffer contacteerde de beklaagde, die toegaf dat hij de tablet had. Hij wilde het toestel echter niet zomaar teruggeven.

“Hij vroeg 500 euro voor het toestel dat hij zopas gestolen had”, klonk het bij het openbaar ministerie. Zijn vriend ging hier uiteraard niet op in en verwittigde de politie. “Ik zat op dat moment in een slechte periode”, verklaarde de man in de rechtbank. “Ik was verslaafd aan drugs en alcohol. Maar intussen ben ik op het goede pad. Na acht maanden in de cel te hebben gezeten ben ik sinds oktober weer vrij. Ik vond werk in een woonzorgcentrum en werk daar nu vast in dienst.”