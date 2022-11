Werken lagen even stil, maar verbouwing De Herbakker moet in september 2023 klaar zijn

Voormalig cultuurschepen Rita De Coninck (CD&V) maakt zich zorgen. Ze vreest dat de werken zullen uitlopen en ook een pak duurder zullen uitdraaien. “De werken zijn begin augustus gestart en de afbraak was op 1 oktober beëindigd”, zegt schepen van Cultuur Danny Plaetinck (N-VA). “Daarna hebben de werken inderdaad een paar weken stilgelegen, door enkele technische problemen. Ondertussen zijn de werken weer opgestart. De opleverdatum van het gebouw is en blijft vastgelegd op 14 september 2023. Dat kan misschien twee tot drie weken vertraging opleveren. De Herbakker zal in ieder geval niet klaar zijn voor de start van het nieuwe theaterseizoen, maar dat was ingecalculeerd. Na de oplevering moeten we nog de theatertechnieken ophangen en testen. We rekenen op een opening in de winter van volgend jaar. En de financiële gevolgen? We hebben geen glazen bol voor prijsstijgingen. Laat ons hopen op het beste.”