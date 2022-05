Werken brug N9 starten tweede helft 2023: “Eerst Leopoldlaan verder afwerken”

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) vroeg naar een stand van zaken. Er ligt in ieder geval 3,5 miljoen euro klaar in Brussel. “Momenteel wordt in Eeklo gewerkt aan de vernieuwing van de Leopoldlaan”, zegt Stijn De Roo. “Het is de bedoeling om de vernieuwing van de brug over het Afleidingskanaal van de Leie daarop te laten aansluiten. Zowel de brugplaten als het wegdek op de brug zal vernieuwd worden. De werken zouden gebeuren tweede helft 2023, aansluitend op de andere wegenwerken op de N9. De vernieuwing van de brug wordt opnieuw een grote klus, en zal tot eind 2024 duren. Ook dan zal er verkeersomleiding zijn op de N9.”