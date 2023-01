Wegenwerken in Korte Moeie gaan van start: hinder tot voorjaar 2024

Maldegem Vrouw (39) slaat glazen beker stuk in gezicht van huisgenoot, nadat ze eerder al werd veroor­deeld voor poging doodslag: “Handelde uit zelfverde­di­ging”

Een 39-jarige vrouw uit Maldegem riskeert een celstraf van twee jaar nadat ze een glazen beker had stukgeslagen in het gezicht van een vriend waarbij ze mocht inwonen. Diens zoon had echter gevraagd om de vrouw aan de deur te zetten, omdat ze kampte met een alcohol en -drugsproblematiek. Dat viel bij de vrouw duidelijk niet in goede aarde.

