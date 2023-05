WEER. Vanochtend zware regen en bewolking in Eeklo

Van ‘supermom’ chocolade tot high-tea op een stoomtrein: 7 tips om je mama te verrassen op Moederdag in het Meetjes­land en Deinze

Op zondag 14 mei vieren we Moederdag: de ideale gelegenheid om jouw mama nog eens te verwennen. Nog geen inspiratie voor een geslaagd geschenk? Wij lijsten zeven cadeaus en activiteiten op in het Meetjesland en Deinze waarmee je haar ongetwijfeld een plezier doet. Van een ‘supermom’ geschenkdoos uit Evergem tot high tea op de stoomtrein in Maldegem: hiermee maak je je mama dolgelukkig.