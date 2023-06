WEER. Vanochtend kans op helder weer in Eeklo

Eeklo klaar voor zomer vol events: Van Goodshape op de Markt, over Lady Linn op de festival­wei­de, tot Margriet Hermans op ‘t Kaaiken

Eeklo is klaar voor een zomer vol evenementen. Tot en met de Kaaifeesten in het eerste weekend van oktober is er zowat elke week iets te beleven in de hoofdstad van het Meetjesland. Wij zetten de leukste events op een rijtje, zodat jij jouw agenda nu al wat kan schikken.