WEER. Vanochtend kans op helder weer in Eeklo

HUIZEN­JACHT. Carnavals­ge­meen­te Assenede ligt tegen de Nederland­se grens: “Voor 300.000 euro vind je hier al een halfopen bebouwing”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week leidt Gert-Jan Declercq van ERA Ryckaert ons rond in Assenede, een landelijk dorp in het noorden van het Meetjesland. “Onder de troeven: de leuke cafeetjes en het bruisende verenigingsleven...”