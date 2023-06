WEER. Vanochtend bewolking in Eeklo

Na vrijspraak wordt jongen (15) die buurman doodstak na ruzie nu toch schuldig bevonden: rechter geeft zelfs zwaardere straf dan gevorderd

De 15-jarige D. die in mei 2021 zijn buurman dodelijk verwondde met een mes, is in beroep schuldig bevonden aan doodslag. De jeugdrechter sprak hem aanvankelijk vrij op grond van wettelijke verdediging, maar zowel de familie van het slachtoffer als het parket gingen in beroep. Met succes, zo blijkt vandaag. “Dit is een belangrijke stap in het verwerkingsproces.”