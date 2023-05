WEER. Kans op bewolking vanochtend in Eeklo

Vroedvrouw deels schuldig aan dood van pasgeboren Ryvana, gynaeco­loog gaat vrijuit: “Heb ik hier zeven jaar voor gevochten?”

De gynaecoloog die betrokken was bij de geboorte van Ryvana, de baby die in 2016 amper een week oud mocht worden, werd maandag vrijgesproken. De vroedvrouw werd wel gedeeltelijk schuldig bevonden. Ze zou volgens de rechtbank ‘te afwachtend’ gehandeld hebben. Dat tijdverlies zorgde voor zuurstoftekort bij het pasgeboren meisje, dat zeven dagen later overleed. Ze verkreeg de gunst van de opschorting. ‘Schuldig, maar geen straf’ in mensentaal. “Moet ik daarvoor zeven jaar vechten?”, reageert mama Lindsey ontgoocheld.