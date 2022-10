Week werken in Teirlinckstraat

Eeklo LEVENSVER­HAAL. “Hij sprak ons dialect als geen ander en introdu­ceer­de hier de Levi’s jeans”: Eeklo rouwt om kleermaker Cesar Verstraete (90)

Eeklo rouwt om de dood van Cesar Verstraete. De man van Kleding Verstraete en het boegbeeld van De Sportvrienden werd 90 jaar. Hij was een van de pioniers van de braderie in Eeklo en ook de man die destijds kerstverlichting introduceerde in het stadscentrum. “Zijn lokale Eeklose woordenschat was prachtig. Net zoals zijn persoonlijkheid.” Een portret.

10 oktober