We sorteren steeds beter: afvalcijfer Meetjesland en regio Deinze met ruim 10 kilo omlaag: “Aparte gft-inzameling? Op termijn wellicht overal verplicht!”

Niet dat we minder afval produceren, maar de inwoners van het Meetjesland en de streek rond Deinze sorteren het afval duidelijk beter. Afvalophaler IVM is trots op de afvalcijfers van 2021. “In een jaar tijd heeft de inwoner in ons gebied gemiddeld tien kilo minder restafval geproduceerd, en dat is een enorme daling in een jaar tijd”, zegt Jean Marie Staelens van IVM. “De witte restafvalzak werd gemiddeld zes kilo lichter. Op de recyclageparken werd door een strengere aanpak gemiddeld vier kilo per inwoner minder ingezameld. Een grote reden voor het dalen van het afvalcijfer is de aparte inhaling van gft (groenten-, fruit- en tuinafval, red.) in steeds meer gemeenten. Dat gebeurt al langer in Zulte, De Pinte, Nazareth en Merelbeke, maar sinds april vorig jaar ook in Eeklo, Evergem, Assenede en Sint-Laureins. In die gemeenten is de daling van het restafval echt zeer groot. In Assenede gaat dat om 17 kilo per inwoner per jaar. In Evergem zelfs om ruim 23 kilo per inwoner per jaar. Het is goed dat dit gft-afval niet meer in de restafvalzak komt. Door het apart op te halen, kan het verwerkt worden, en een tweede leven krijgen.”