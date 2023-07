Wat te doen in het Meetjesland en Deinze dit weekend? Van stevige dance in Eeklo tot een sprong in de Leie in Zulte

MIJN DORP. Het Ursel van zangeres Petra (51): “Een ochtendwan­de­ling in het Drongen­goed is ronduit magisch”

Zangeres Petra De Steur (51) heeft in zowat elk dorp in Vlaanderen op het podium gestaan, maar vindt nergens meer rust dan in haar thuisdorp Ursel (Aalter). Ze werd er geboren en kon er veertien jaar geleden ook het huis van haar doopmeter op de kop tikken. Met een kastje waar honing uitkomt en de prachtige natuur van het Drongengoed, is Ursel een bijzonder dorp. Petra neemt ons mee op wandeling.