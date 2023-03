Wagen in garagebox van lid politiekorps Meetjesland Centrum vat vuur: parket onderzoekt mogelijke brandstichting

Sybelle laat goed hart zien, maar wordt opgelicht door ‘vriende­lij­ke dame’ aan tankstati­on Esso in Kaprijke

Dan help je al eens iemand uit de nood. Sybelle ging vrijdagmorgen tanken bij de Esso in Kaprijke toen ze werd aangesproken door een dame. “Ik heb hier net 10 euro in de machine gestoken, maar ik er komt geen brandstof uit de pomp”, klaagde ze. Ze vroeg daarom aan Sybelle of ze met haar kaart voor 20 euro mocht tanken als ze haar 20 euro cash gaf. Ze toonde haar goed hart en stemde in, maar enkele uren later Sybelle dat ze bestolen was.