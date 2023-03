“Waarom hebben ze het wéér op mijn autootje gemunt?”: Ford Fiësta van vrouw al tweede maal doelwit van vandalen

In de Raverschootstraat in Eeklo hebben vandalen in de nacht van zaterdag op zondag een geparkeerde wagen stevig beschadigd. De eigenares van Ford Fiësta is er het hart van in. “Het wordt precies alleen maar erger.”