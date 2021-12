Vuurspuwster Idoia (34) raakte zwaar verbrand tijdens optreden: “Een eitje bakken in een spetterende pan doet me nu achteruit deinzen van de schrik”

Meetjesland Vier keer uit in het Meetjes­land en Deinze: Het Zesde Metaal in Deinze tot filosofe­ren over Lou Reed in Eeklo

De coronacijfers swingen op nieuw de pan uit waardoor heel wat evenementen reeds zijn afgelast. Toch zijn er in het weekend van 27 en 28 november ook nog heel wat coronaproof gelegenheden in het Meetjesland waar we u niet van willen weerhouden. Beginnen doen we met een theatervoorstelling van Het Zesde Metaal, eindigen doen we met een wilde avond vol filosofie met Johan Braeckman.

27 november