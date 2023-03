Vuilniszakken in centrumstraten Eeklo worden vroeger opgehaald: “Zorgt voor properder uitzicht”

De stad Eeklo en IVM zorgen voor een nieuwe regeling van het ophalen van de huisvuilzak en ander afval in de Markt, Boelare en Stationsstraat. Dat zal nog altijd op dinsdag gebeuren, maar vanaf nu wel iets vroeger in de ochtend. “Deze drie centrumstraten worden druk bezocht, en vandaar is het niet proper om vuilnis daar lang te laten staan in het straatbeeld”, zegt schepen van Afvalbeleid Filip Smet (CD&V). “De ophaalfirma zal deze straten voortaan dan ook vroeger inplannen. Alle inwoners en handelaars worden daarom gevraagd om hun afval steeds op maandag vanaf 20 uur, of op dinsdag voor 6.30 uur buiten te zetten. Vanaf 6.30 uur kunnen de ophaaldiensten al passeren. Tot nu toe gebeurde de ophaling altijd in de late voormiddag, maar dat zal nu dus niet meer het geval zijn.”