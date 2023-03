Vrouwendag in Eeklo: vrouwelijk stadspersoneel en politici ‘omarmen zichzelf’

“Deze internationale vrouwendag is belangrijk”, zegt schepen van Gelijke Kansen Danny Smessaert (SMS). “Enerzijds kunnen we met fierheid opkijken naar vrouwen die in onze samenleving veel betekend hebben. Anderzijds is deze dag een belangrijk signaal in onze samenleving om het op te nemen voor de vrouwen in de landen waar ze vernederd worden, geen rechten hebben, en hun stem niet wordt gehoord.”