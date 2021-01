Vrouw in levensgevaar na mogelijk relationeel geweld in Eeklo

EekloBij een zware ruzie in de Collegestraat in Eeklo is een vrouw zaterdagochtend levensgevaarlijk gewond geraakt. Het parket Oost-Vlaanderen, dat een uitgebreid sporenonderzoek liet uitvoeren in de woning, heeft het over ‘opzettelijke slagen en verwondingen’. Een verdachte is opgepakt en zal voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.