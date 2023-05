Vrombautstraat moet twee dagen dicht door nutswerken

Herbeleef de oorlogsja­ren van 79 jaar geleden: nagespeel­de gevechten, kampemen­ten en bevrij­dings­bal

Komend weekend kan je in Eeklo de sfeer van het einde van de Tweede Wereldoorlog herbeleven, tijdens het event ‘Railway to Liberty 4’. Drie dagen lang word je 79 jaar terug in de tijd gekatapulteerd, met nagespeelde gevechten, helikopters en een bevrijdingsbal.