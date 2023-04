Vrombautstraat dinsdag dagje dicht

Politie gooit 67 chauffeurs op de bon tijdens flitsmara­thon

Tijdens de flitsmarathon afgelopen vrijdag controleerde politie Meetjesland de snelheid van 3347 voertuigen in Eeklo en Kaprijke. In totaal reden 67 voertuigen te snel. Zij mogen zich binnenkort aan een onmiddellijke inning verwachten in de brievenbus.