Vroeg regenweer houdt deel marktkramers weg van Kaaifeesten, bezoekers wel talrijk aanwezig

Het eerste weekend van oktober staat Eeklo in het teken van de Kaaifeesten. Voor velen is de rommelmarkt in het stadscentrum een jaarlijkse afspraak, zoals voor marktkramer Ton Mols uit het Nederlandse Tilburg. De voorbije tien jaar verkoopt de man oude curiositeiten in de Zuidmoerstraat. “Ik houd van speciale spullen en zo heb ik een grammofoon uit 1910, een rekenmachine uit 1930, een luisterhoorn en een muziekdoos uit 1850", zegt Ton. “Eeklo is één van de grootste rommelmarkten waar ik sta. Ik verkoop hier altijd goed.” Naast vaste waarden, tekent de jeugd ook present. In de Burggravenstraat zitten de vriendinnen Rùna Chinittor (11) en Renée Haerens (11) voor de eerste keer met een eigen kraam. “Wij verkopen zelfgemaakte armbandjes, ringen en een mystery box”, zegt Rùna. “Het is een beetje koud, maar dat geeft niet. We blijven hier de ganse dag, want er zullen veel vrienden en vriendinnen langskomen.”

Renée, Amari en Rùna met hun zelfgemaakte armbandjes.

Ton Mols is een vaste waarde op de rommelmarkt.

Bij Ton Mols vind je heel wat unieke objecten.

Aan haar huis in de Euerardstraat probeert Sylvie Bracke (56) met haar vriend Lionel Verhaeghe (57) enkele spullen te verkopen. “Het is de tweede keer dat we deelnemen aan de rommelmarkt”, zegt Sylvie. “Gelukkig is het dit jaar wel wat beter weer. Vorig jaar regende het zodanig hard, dat we pas om 15.15 uur naar buiten konden komen. Mocht het vandaag nog beginnen regenen, dan kunnen we snel alles bedekken met plastic zeilen. Het leuke aan deze rommelmarkt is dat je veel bekend volk tegenkomt, maar ook bezoekers van over gans Vlaanderen. Maar de Kaaifeesten zijn zoveel meer dan de rommelmarkt. We hebben ons vrijdag en zaterdag enorm geamuseerd tijdens de optredens in de feesttent. Ik ben er nog altijd een beetje hees van.”

Lionel Verhaeghe en Sylvie Bracke aan hun kraampje.

Kaaifeesten in Eeklo.

De optredens tijdens de Kaaifeesten zijn tot nu toe altijd gratis geweest, maar organisator Dirk Mussche is niet zeker of dit zo zal blijven. Door het slechte weer van de afgelopen jaren en het coronajaar, draaide de organisatie keer op keer verlies. Dit jaar hoopte men op een zonovergoten dag, maar de zon liet zich te laat zien. “Van de 1.334 plaatsen waren er 994 ingenomen, maar door het regenweer is maar zo’n 60 tot 70% komen opdagen”, zegt Dirk Mussche. “De marktkramers komen ieder jaar toe tussen 4 en 7 uur ‘s morgens en net dan begon het te gieten. Slechte timing dus, want de rest van de dag was het wel goed weer. Aangezien we onze inkomsten voornamelijk uit het standgeld van de marktkramers halen, is dit opnieuw geen topjaar. Vorig jaar geraakten 350 plaatsen niet ingevuld en dit betekende een verlies van 5.000 euro. Voor dit jaar kan ik de rekening nog niet maken, maar aangezien ook de tent en de geluidsinstallatie duurder geworden zijn, vrees ik dat we onze gratis formule in de toekomst niet zullen kunnen behouden. De voorbije 95 jaar waren alle optredens gratis, maar het zou kunnen dat we vanaf volgend jaar een toegangsprijs zullen vragen.”

Kaaifeesten Eeklo.

Vanaf 10 uur begon het volk massaal toe te stromen, maar de lege gaten tussen de kraampjes vielen wel op. Vaste rommelmarktbezoekers Angelique Lohman en Sabine Rausch uit het Nederlandse Breskens lieten het alvast niet aan hun hart komen. “Je ziet dat er veel minder kraampjes staan, maar wij hebben alvast al heel wat leuke spullen gevonden”, zegt Angelique. “Kasten, een grote mand, een speelgoedhuisje; noem maar op. We zijn hier al van 7.30 uur en ik denk dat we na drie uur alles gezien hebben. We komen graag naar Eeklo. Er hangt hier een gemoedelijke sfeer en ook al zoeken we niets specifiek, toch vinden we altijd wel iets.”

Angelique Lohman en Sabine Rausch.

Op maandag 3 oktober is er de seniorenmiddag van de Kaaifeesten. Vanaf 14 uur is er muziek van Davy en Sasha, The Melando’s en Les Folles de Gand. Er is ook een koffietafel met krentenbrood. De Kaaifeesten 2022 worden op maandag 3 oktober om 20 uur in de feesttent afgesloten met een blijspel. Een stuk Eekloos toneel dat speciaal voor de gelegenheid geschreven wordt. Deze keer met de titel ‘Home zweet Home, de familie Klepkens’. Meer info via www.kaaiken.be.

