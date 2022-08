Vrijdag voor het eerst zonder afspraak naar autokeuring Eeklo: “Maar we raden het sterk af”

Van maandag tot donderdag kan je in de autokeuring van Eeklo enkel op afspraak terecht. Vanaf deze maand kan je op vrijdag tussen 7 en 17 uur ook zonder afspraak langs gaan in de Industrielaan. In andere keuringscentra zorgde dat deze week al voor lange files. “We raden sterk af om op de eerste dag zonder afspraak langs te gaan in het keuringscentrum in Eeklo”, klinkt het bij de politie en bij de verantwoordelijken van het keuringscentrum zelf. “Aan de keuringscentra waar je de afgelopen dagen al zonder afspraak langs kon, waren er enorme wachtrijen. Tot zelfs zeven uren aanschuiven. Dat zorgde voor veel verkeershinder. Sowieso: wanneer je moet aanschuiven vragen we om de rijweg in geen geval te blokkeren”, klinkt het nog.