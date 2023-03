Voor het 17de jaar op rij: Eeklo is opnieuw FairTradeGemeente

Eeklo is sinds 2006 een FairTradeGemeente, een titel die ze tweejaarlijks opnieuw moet verdienen. “Alles draait om eerlijke handel”, legt schepen Filip Smet (CD&V) uit. “Dat is handel waar arbeiders en landbouwers een eerlijk loon krijgen voor hun werk. Sinds enkele jaren is fair trade niet enkel om landbouwers in het Zuiden te beschermen. Ook onze landbouwers in België krijgen niet altijd een faire prijs voor hun producten. Niet alleen de eigen diensten van onze stad zetten in op fair trade, maar steeds meer verenigingen, scholen en handelaars. Ook zij gebruiken fair trade producten, bieden deze aan, of zetten ze extra in de kijker. Met onze voedselstrategie ‘Eeklose Goeste’ zetten we ook in op duurzame en gezonde voeding en steunen we zowel de landbouwers en handelaars in het Zuiden, alsook de lokale producenten en handelaars in Eeklo.”